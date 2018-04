Discours très attendu: le roi Philippe va devoir CONVAINCRE pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU

Le roi Philippe a une mission lors de cette visite officielle à New York: convaincre que la Belgique a sa place au sein du conseil de sécurité des Nations Unies. À 16h, il prendra la parole devant la fameuse assemblée. Il y prononcera un discours d'environ 5 minutes, en français, sur le thème de la consolidation de la paix dans le monde. L'objectif pour le roi Philippe est de mettre en avant notre pays.

Yohan Veurbèke, ancien représentant permanent belge auprès des Nations Unies, explique la situation: "On est dans une élection. On est en campagne. On fait prévaloir ses atouts. On fait en sorte que les autres puissent bien nous connaître et on fait savoir quels sont nos points forts."

La Belgique prépare cette candidature à l'ONU depuis 2 ans. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a enchaîné les réunions pour assurer "le service après-vente" de notre pays . Selon notre chroniqueur royal Patrick Weber, c'est aussi le rôle du Roi d'assurer la promotion de la Belgique.



"Cela fait partie du métier de roi. Il doit représenter son pays. Je pense qu'il y a une véritable connaissance de la mécanique onusienne dans laquelle les souverains peuvent se retrouver, même si ce discours n'a pas vraiment une autre force que celle du symbole", commente notre chroniqueur royal.

Face à la candidature belge pour le Conseil de sécurité, se retrouvent l’Allemagne et Israël. Trois candidats sont en lice pour deux sièges à pourvoir.

Verdict le 8 juin.