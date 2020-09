Disney annonce une suite au "Roi Lion" par le réalisateur de "Moonlight"

(Belga) Disney a décidé de donner une suite à sa version du "Roi Lion" en 3D, qui sera confiée au réalisateur de "Moonlight", Barry Jenkins, a appris mardi l'AFP auprès du numéro un mondial du divertissement.

Succès dans les salles malgré des critiques plutôt tièdes, la version en prise de vues réelles du célèbre dessin animé, sortie en 2019, avait récolté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde, grâce notamment à la chanteuse Beyoncé et de nombreuses autres stars recrutées pour le doublage de ses personnages. Le film, qui retrace les aventures du jeune lionceau Simba tentant de venger la mort de son père, est devenu de loin le plus rentable des récents remakes de Disney, avec un budget estimé à 250 millions de dollars. La suite qui lui sera consacrée devrait utiliser la même recette technologique mêlant cinéma à l'ancienne et images virtuelles. Aucune date ou détail sur l'intrigue n'a encore été dévoilé par Disney. Barry Jenkins, dont "Moonlight" avait remporté l'Oscar du meilleur film en 2017, a expliqué avoir "grandi avec ces personnages" du "Roi Lion" lorsqu'il aidait sa sœur à élever deux jeunes garçons dans les années 1990. "Avoir l'opportunité de travailler avec Disney pour développer cette magnifique histoire d'amitié, d'amour et de perpétuation tout en poursuivant mon travail de représentation des vies et de l'âme de la diaspora africaine, c'est le rêve", a déclaré le réalisateur afro-américain dans un communiqué à l'AFP. (Belga)