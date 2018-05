Disney: "Black Panther" remplit les poches de Mickey

Le groupe Disney a publié le 8 mai 2018 des bénéfices trimestriels en hausse et meilleurs que prévu, portés en particulier par l'énorme succès du film "Black Panther"Sam Santos

Le groupe Disney, qui est en train de racheter 21st Century Fox, a publié mardi des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu, portés en particulier par l'énorme succès du film "Black Panther" et les parcs d'attraction.

"Nous sommes très contents de nos résultats, en particulier dans nos branches +Parcs et hôtels+ et +studio+", a commenté le patron du groupe Bob Iger, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, citant "la performance incroyable" de "Black Panther", premier film sur un superhéros noir et africain, qui collectionne les records en salles.

Sorti au cours du trimestre sous revue, le blockbuster mettant en scène le personnage des studios Marvel a déjà rapporté 693,2 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord en 12 semaines d'exploitation.

Au total, le film a rapporté 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde, a précisé le groupe, ajoutant que le film avait "dépassé (ses) propres attentes".

"Black Panther" a donc contribué à doper les revenus de Disney, le segment "Studio et Divertissement" (qui comprend aussi la vidéo à la demande) voyant son chiffre d'affaires croître de 21% à 2,5 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel a même bondi de 29% à 847 millions de dollars.

Avec désormais 19 films consacrés à des superhéros Marvel, accumulant à ce jour 16 milliards de dollars de recettes en salles, la franchise "est de loin la plus lucrative de tous les temps", a indiqué Bob Iger.

Disney affiche depuis peu un autre énorme carton, avec "Avengers: Infinity War". Sorti récemment, les retombées financières ne seront toutefois visibles que pour le trimestre en cours, le troisième de l'exercice décalé du groupe.

- Rachat de Fox -

Bien que le film ait déjà rapporté 1,2 milliard de dollars en salles, il ne sera toutefois pas aussi profitable que d'autres opus mettant en scène les Avengers en raison du budget du film, qui aligne les stars et les effets spéciaux, a prévenu le groupe.

Disney surfe aussi sur le succès d'une autre franchis lucrative, avec les films Star Wars, dont Disney a annoncé dernièrement de nouveaux épisodes. Le prochain opus consacré à la jeunesse d'Han Solo est prévu pour le 25 mai aux Etats-Unis.

Interrogé sur le rachat en cours d'une bonne partie des actifs de 21st Century Fox, annoncé en décembre pour 66 milliards de dollars, Bob Iger a dit "être toujours à fond dans le processus d'examen par les autorités de la concurrence", refusant de commenter plus avant, notamment sur les "spéculations" sur cette méga-fusion.

Le rachat pourrait en effet être contrarié par le câblo-opérateur Comcast (chaîne NBC ou studios Universal), qui selon les médias américains, pourrait lancer une contre-offre pour mettre la main sur les actifs promis à Disney, sur fond de bouleversements profonds dans le secteur des médias.

Les groupes traditionnels veulent se renforcer face aux groupes technologiques, qui, comme Netflix ou Amazon, proposent des plateforme de streaming.

Disney vient d'ailleurs de lancer ESPN+, service de streaming consacré au sport. "Jusqu'ici tout va bien", s'est contenté de dire M. Iger, interrogé sur ses débuts.

Au total, entre janvier et mars, The Walt Disney Company a dégagé un bénéfice net en hausse de 23% à 2,94 milliards de dollars. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, le bénéfice ressort à 1,84 dollar, bien au-dessus des attentes des analystes (1,69 dollar). Le chiffre d'affaires est aussi meilleur que prévu, à 14,55 milliards dollars (+9%).

Outre la partie cinéma, la maison mère de Mickey a été aidée par les bonnes performances des parcs d'attractions (+13% à 4,9 milliards), où les visiteurs ont dépensé davantage. Leur bénéfice opérationnel a bondi de 27% (954 milliards).

Le segment "Médias et réseaux" (chaînes de télé) a connu une petite hausse (3%) de ses recettes, à 6,14 milliards de dollars mais le bénéfice opérationnel est en recul de 6% à 2,08 milliards. Enfin, les "produits dérivés et médias interactifs" ont rapporté 1,07 milliard (+2%) pour un bénéfice opérationnel en repli de 4% (354 millions de dollars).

Ces résultats ont peu d'incidence sur le titre : après avoir initialement avancé, il reculait de 0,78% vers 23H00 GMT.