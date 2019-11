Disney délivre enfin la suite de "La Reine des Neiges"

"La Reine des Neiges" avait fait voler en éclats les records du box-office et fondre le cœur des plus jeunes, marquant à jamais plusieurs générations avec la chanson "Libérée, délivrée". Après six ans d'attente, Disney va enfin présenter la suite d'un de ses plus grands succès d'animation.

La reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf reviennent pour ce film sobrement intitulé "La Reine des Neiges 2", dont l'avant-première mondiale était organisée à Los Angeles jeudi soir.

Inspiré par un conte éponyme de Hans Christian Andersen, le premier épisode suivait le parcours d'Anna pour retrouver sa sœur Elsa, aux prises avec des pouvoirs glaciaires incontrôlés.

La suite (en salles en France le 20 novembre, le 22 aux Etats-Unis) s'attache à l'histoire de la famille royale d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l'origine des étonnants pouvoirs d'Elsa.

"Mais ce n'est qu'une question parmi bien d'autres", a insisté la réalisatrice Jennifer Lee, encore aux commandes pour l'épisode 2, lors du rassemblement D23 organisé par Disney pour ses fans en Californie. "Pourquoi Anna est née ainsi? Où se rendaient vraiment les parents des deux sœurs lorsque le bateau a coulé? Y a-t-il réellement une fin heureuse?"

- "Un véritable phénomène" -

Dans "La Reine des Neiges 2", une mystérieuse voix revient hanter une Elsa devenue adulte. Elle l'exhorte à quitter le château où elle coule des jours heureux pour se lancer dans une nouvelle quête qui l'emmènera jusqu'à une lointaine forêt enchantée.

En 2013, "La Reine des Neiges" avait créé la surprise en devenant le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, récoltant près de 1,3 milliard de dollars dans le monde. Son record a tenu six ans, jusqu'à ce que le remake du "Roi Lion" ne vienne lui ravir la couronne.

"C'était devenu un véritable phénomène, la musique, les personnages, l'histoire avait vraiment trouvé un écho", se souvient Paul Dergarabedian, spécialiste de l'analyse des médias pour la société Comscore.

Le succès est d'autant plus remarquable que "La Reine des Neiges" est une création, contrairement à de nombreuses productions de Disney qui se sont contentées de prolonger ou revisiter des classiques éprouvés, comme "Le Roi Lion" ou "Aladdin" récemment.

- De nouveaux tubes -

"C'est super d'avoir vos archives, de relancer les histoires favorites de Disney (...) Mais c'est une autre paire de manches que de créer quelque chose à partir de rien et d'obtenir un film qui est devenu l'une des plus grandes franchises de Disney", poursuit Paul Dergarabedian.

Le succès fut tel que Jennifer Lee a été nommée directrice artistique des studios d'animation Disney après le départ en 2018 de John Lasseter, sur fond d'accusations de harcèlement sexuel.

Dans la version originale de "La Reine des Neiges", Anna et Elsa retrouveront leur voix du premier opus, respectivement Kristen Bell et Idina Menzel, qui chantait la célèbre chanson primée aux Oscars.

En version française en revanche, Anaïs Delva a été remplacée par la chanteuse et comédienne Charlotte Hervieux. Emmylou Homs continuera cependant à être la voix d'Anna et l'humoriste Dany Boon celle du bonhomme de neige Olaf.

Que les parents se préparent: "La Reine des Neiges 2" nous promet aussi de nouveaux tubes de l'acabit de "Libérée, délivrée", à l'instar de "Dans un autre monde" ("Into the Unknown" en VO) dont un extrait a déjà été dévoilé.

Selon M. Dergarabedian, l'enthousiasme suscité par ce deuxième opus devrait "le propulser vers un premier week-end d'exploitation d'au moins 100 millions de dollars" dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada.

Et il est difficile d'imaginer "qu'il ne rapporte pas au moins un milliard de dollars dans le monde entier", dit-il.