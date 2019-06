Disparition d'un Belge en Australie - Des détectives enquêtant sur des homicides se joignent aux recherches

(Belga) Des détectives australiens enquêtant sur des homicides ont fait le déplacement depuis Sydney jusqu'à Byron Bay pour participer aux investigations sur la disparition d'un jeune Belge dans la cité balnéaire fin mai, rapporte lundi le média public australien ABC.

Le père de l'étudiant de 18 ans et la police locale tiendront une conférence de presse lundi à 11h00 (03h00 HB), a confirmé à Belga une porte-parole de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Lisa Hayez, la cousine du jeune homme porté disparu, a lancé dimanche un appel sur les réseaux sociaux demandant une collaboration avec le service de messagerie WhatsApp pour accéder aux derniers messages de Théo Hayez qui pourraient contribuer à faire avancer l'enquête. Le jeune homme de 18 ans, originaire d'Overijse, a disparu fin mai en Australie où il était en voyage alors qu'il devait rentrer en Belgique début juin. Il a été aperçu pour la dernière fois au sortir d'une boîte de nuit à Byron Bay (est) le 31 mai vers 23h30 et ses effets personnels ont été retrouvés intacts plusieurs jours après dans son hébergement. Sa disparition est jugée inquiétante et des recherches sont menées par la police, assistée par ses proches et des résidents locaux, depuis lors. (Belga)