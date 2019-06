Disparition d'un Belge en Australie - Grimpeurs, plongeurs et drones mobilisés pour la poursuite des recherches

(Belga) Les recherches dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Théo Hayez ont repris jeudi, avec des moyens conséquents déployés à Byron Bay, station balnéaire australienne où le jeune Belge a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai.

"Les recherches suspendues hier soir ont repris jeudi matin avec des chiens policiers et des agents qui concentrent leur attention sur les falaises", a confirmé à Belga la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Une équipe de grimpeurs spécialisés est aussi sur le terrain. Le porte-parole de la police a confirmé en outre le recours à des plongeurs et drones. Les équipes de recherche ont été informées de l'aspect du téléphone de Théo Hayez (18) qui, si retrouvé, pourrait éclairer l'enquête sur la disparition du jeune homme, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai. Lors d'une conférence de presse lundi, la police australienne a confirmé qu'un dernier signal du GSM de Théo Hayez avait été enregistré le 1er juin à 13h42 près du phare de Byron Bay, plus de 12 heures après qu'il eut été aperçu pour la dernière fois au sortir d'une boite de nuit le 31 mai vers 23h30. La police australienne collabore avec la cellule des personnes disparues de la police belge. (Belga)