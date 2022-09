Disparition de Natacha au Pérou: un corps a été retrouvé, il pourrait s'agir de celui de la touriste belge selon un média local

Selon des informations rapportées par le média péruvien La República, un corps a été retrouvé dans la province de Caylloma au Pérou. Il pourrait s'agir du corps de Natacha de Crombrugghe, la touriste belge portée disparue depuis le 24 janvier. Selon le média local, le corps se trouve dans un état de décomposition avancé, des investigations sont en cours pour tenter de l'identifier.

Joint par nos soins, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ne confirme, ni infirme l'information, préférant attendre les conclusions de l'enquête. À l'heure actuelle, aucune confirmation n'a été apportée, il faut donc attendre l'identification du corps retrouvé et le rapport de l'enquête.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle a laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l'un de plus profonds du monde.

L'alerte de sa disparition avait été donnée le 3 février. Les autorités péruviennes et belges s'étaient mobilisées pour la rechercher : des guides de montagne, des policiers et de nombreux volontaires ont fouillé plus de 190 kilomètres de sentiers et leurs abords, durant plus de cinquante jours, sans pouvoir retrouver trace de la randonneuse.