Disparition de Natacha au Pérou: de nouvelles images de la jeune Belge diffusées par plusieurs médias

Une équipe du média péruvien Canal N qui suit de près l'affaire de la disparition de la jeune touriste belge disparue au Pérou Natacha de Crombrugghe a publié à une vidéo enregistrée par les caméras de surveillance de l'hôtel Pachamama, dans la commune de Cabanaconde, dernier lieu où la jeune femme a été aperçue, avant de disparaître.

Filmée le 23 janvier, Natacha de Crombrugghe apparaît avec un sac à dos de voyage bleu sur le dessus. On la voit parler à deux femmes qui travaillent dans ce lodge. Selon le propriétaire de l'établissement, le Belge les a interrogées sur la disponibilité et le prix des chambres. Estimant que les tarifs étaient trop élevés (entre 19 et 23 euros), elle a préféré rejoindre un autre endroit: l'hôtel La Estancia, où elle a été aperçue pour la dernière fois en vie.

Ces images ont été enregistrées le 23 janvier 2022 vers trois heures de l'après-midi, selon la vidéo des caméras de sécurité de l'hôtel.