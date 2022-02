Disparition de Natacha au Pérou: des vêtements de femme retrouvés, ses parents sont arrivés sur les lieux

Vendredi dernier, la police fédérale et le parquet de Bruxelles ont publié un avis de recherche pour retrouver Natacha De Combrugghe de Schipsdaele. Depuis le 23 janvier, cette jeune Belge de 28 ans est portée disparue au Pérou alors qu’elle visitait Cabanaconde. Alors que les recherches continuent sur place pour localiser la randonneuse, les secouristes ont retrouvé des vêtements de femme qu'ils vont montrer à la famille, pour identifier si la propriétaire est Natacha.

Les recherches se poursuivent au Pérou pour retrouver Natacha, selon le journal péruvien RPP Noticias. Des policiers, des guides de montagne et des sauveteurs ratissent en ce moment le canyon du Colca pour la cinquième journée consécutive. C'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois après avoir visité le Machu Pichu. A l'aide de drones, les secouristes tentent d'accéder à des zones inaccessibles. Les sauveteurs sont également descendus dans certains ravins à la recherche de traces de la touriste qui n'a plus donné de nouvelle, mais jusqu'à présent, ces recherches sont infructueuses.

Un autre groupe de sauveteurs, qui fouillent une zone appelée Yaguar a retrouvé des vêtements féminins, selon la Gazzeta de Arequipa. Ceux-ci seront montrés aux proches de Natacha, arrivés lundi à Arequipa, selon RPP Noticias.

La famille de Natacha est arrivée à Cabanaconde vers midi, où elle a été informée au poste de police des perquisitions.

Les parents et le frère de la Bruxelloise reçoivent l'aide d'un employé de l'ambassade de Belgique. "Cela les aide à entrer en contact avec les bonnes personnes le plus rapidement possible", explique le porte-parole Wouter Poels des Affaires étrangères au journal HLN.