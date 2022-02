Disparition de Natacha au Pérou: ses parents lancent un appel à témoins

Les parents de la jeune Belge Natacha de Crombrugghe (28 ans), disparue au Pérou depuis le 23 janvier lancent un appel à témoins, nous informe le site HLN. "Nous avons besoin d'aide et lançons un appel aux personnes qui ont vu Natacha depuis son arrivée à Cabanaconde (Pérou) le 23 janvier", ont-ils écrit dans un communiqué.

Natacha, 28 ans, originaire de Belgique, est arrivée le 23 janvier à Cabanaconde, une bourgade du sud du Pérou. Des images filmées par des caméras de surveillance attestent de sa présence sur place. Le 24 janvier, la jeune femme est partie pour une randonnée de cinq jours et n'a plus donné signe de vie.

"Natacha est une personne indépendante, débrouillarde, travailleuse, hyper organisée et très sportive. Elle aime la vie, les fêtes et surtout ses amis. A 28 ans, elle voulait découvrir le monde et faire une pause pour réfléchir à ce qu'elle voulait faire de sa vie", décrivent Eric et Sabine, les parents de Natacha.

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui ont vu Natacha

"Après trois semaines intenses en Amérique latine, à faire des excursions en groupe et des trekkings, elle a voulu rencontrer les locaux et continuer son voyage seule. Elle prévoyait de s'envoler pour Bogota le 4 février. Cependant, Natacha n'y est jamais arrivé", précisent ses parents au quotidien flamand.

"Nous sommes déterminés à retrouver notre fille", concluent les parents qui lancent un appel à témoins: "Nous lançons un appel à toutes les personnes qui ont vu Natacha depuis son arrivée à Cabanaconde le 23 janvier. Les personnes disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête sont également priées de se manifester."

Si vous avez des informations sur la jeune Natacha de Crombrugghe, vous pouvez contacter directement Eric de Crombrugghe via son adresse email: eric.decrombrugghe@gmail.com.