Disparition de Théo Hayez en Australie: la police promet une récompense de plus de 300.000 euros contre des informations

La police australienne a annoncé mercredi une récompense de 500.000 dollars australiens (319.000 euros) pour des informations sur le routard belge Théo Hayez, disparu à 18 ans il y a presque trois ans.



Les parents du jeune homme, qui vivent en Belgique, ont salué la récompense annoncée par la police.



"Tout détail, grand ou petit, pourrait aider à changer l'enquête", a souligné sa mère, Vinciane Delforge.



Sans réponse à leurs questions, le deuil de la famille est "ambigu et sans fin", a-t-elle dit.



Le père de Théo, Laurent Hayez, explique que la question principale est de savoir si son fils était avec quelqu'un la nuit de sa disparition, ajoutant qu'il croyait "fortement" que cela était le cas.



Le jeune homme a été vu pour la dernière fois le 31 mai 2019 devant une boîte de nuit de Byron Bay, enclave balnéaire prisée de la côte est australienne.



Près d'une semaine plus tard, la police a été alertée que Théo Hayez n'était pas revenu à son hôtel, déclenchant la première des multiples recherches dans la région et dans l'océan proche, mais celles-ci ne sont pas parvenues pas à dissiper le mystère.