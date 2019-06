Disparition du dernier survivant connu du camp nazi de Sobibor

Photo non datée diffusée le 3 juin 2019 par Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, montre Semion Rosenfeld (G) et Alexander Pechersky (D), survivants du camp d'extermination nazi de Sobibor-

Semion Rosenfeld, dernier survivant connu du camp d'extermination nazi de Sobibor, en Pologne alors occupée par l'Allemagne nazie, et de la révolte qui s'y produisit, est décédé lundi à l'âge de 96 ans en Israël, a annoncé le président de l'Agence juive.

"Nous déplorons la disparition de Semion Rosenfeld, participant de la révolte de Sobibor, qui, dans l'horreur de la Shoah, est devenu un héros malgré lui", a indiqué Isaac Herzog dans un communiqué.

M. Rosenfeld avait vécu dans une maison de retraite appartenant à l'Agence juive.

Né en Ukraine, ce soldat juif de l'Armée rouge faisait partie de la cinquantaine de prisonniers du camp qui avaient survécu au camp et à la Seconde Guerre mondiale.

De mai 1942 à l'été 1943, quelque 250.000 juifs, essentiellement déportés de l'est de la Pologne mais aussi des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Slovaquie, ont péri dans le camp de Sobibor.

Le 14 octobre 1943, une révolte éclate dans le camp, la plus importante et la plus célèbre dans l'histoire des camps de concentration nazi. Près de 300 prisonniers dont Semion Rosenfeld, alors âgé de 21 ans, avaient réussi à prendre la fuite en faisant une brèche dans les barbelés.

Près de 170 révoltés avaient été capturés par les nazis et fusillés.

Semion Rosenfeld était retourné se battre avec l'Armée rouge.

- "Un héros" -

Une cinquantaine de détenus du camp ont survécu après la guerre, selon Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem.

Les nazis ont ensuite démoli Sobibor pour effacer toute trace de ce camp.

Dans un entretien diffusé par la chaîne publique israélienne Kan en mars, Semion Rosenfeld avait affirmé que "le destin avait décidé qu'il serait un héros".

Fait prisonnier par les nazis, il avait passé deux ans dans un camp à Minsk puis avait été envoyé à Sobibor vingt jours avant la révolte. "Je n'avais pas peur, je n'avais pas le temps d'y penser, je voulais survivre", avait-il indiqué.

Toute sa famille a été assassinée par les nazis, disait-il.

Après la guerre, il était resté vivre en Ukraine et avait immigré en Israël en 1990.

"Les derniers témoins disparaissant, la responsabilité de raconter leurs actes héroïques nous incombe", a dit dans un communiqué le président de Yad Vashem, Avner Shalev.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses condoléances à la famille du défunt, selon la chaîne Kan.

"Rosenfeld avait combattu dans l'Armée rouge, avait été fait prisonnier par les nazis, il a réussi à s'enfuir du camp de la mort et a continué à lutter contre le nazisme. Que sa mémoire soit bénie", a-t-il dit.

Six millions de juifs ont été exterminés par l'Allemagne nazie.

Selon des chiffres de l'Institut national des statistiques israélien publiés en 2017, 212.300 personnes vivant en Israël étaient des survivants de la Shoah, sur une population de 8,7 millions.

Sur ce total, 63.500 étaient des rescapés des ghettos, des camps de travail, des camps de concentration et d'extermination, ou ont vécu dans la clandestinité.