Disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi - Trump n'est "pas satisfait" des explications de Ryad sur le meurtre de Khashoggi

(Belga) Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il n'était "pas satisfait" des explications de Ryad sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, s'étonnant du délai d'un mois annoncé par les Saoudiens pour l'enquête.

"Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai entendu", a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche, précisant qu'il avait parlé au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. "Nous saurons très bientôt", a-t-il ajouté en évoquant le meurtre du journaliste de 59 ans dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre. "C'est un long délai, il n'y aucune raison pour cela", a-t-il encore dit, interrogé sur le délai d'un mois mis en avant par Ryad pour faire la lumière sur cette affaire. "Nous avons des gens en Arabie saoudite, nous avons des gens en Turquie (...). Nous en saurons beaucoup plus dans les jours à venir", a-t-il affirmé. Après avoir dans un premier temps affirmé que Jamal Khashoggi avait quitté le consulat vivant, Ryad a reconnu, sous la pression, que le journaliste y avait été tué, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une "opération non autorisée" par le pouvoir, et dont le prince héritier "MBS" n'était pas informé. La presse turque a démonté cette ligne de défense lundi. Le quotidien Yeni Safak, proche du pouvoir, a affirmé qu'un membre du commando ayant tué Khashoggi avait appelé à plusieurs reprises le directeur du bureau du prince héritier, Bader Al-Asaker, après le meurtre du journaliste. (Belga)