Dix ans après le crash de Smolensk, cérémonies discrètes en Pologne, touchée par la pandémie

La Pologne, pratiquement sous couvre-feu pour cause de pandémie de nouveau coronavirus, a commémoré discrètement vendredi la catastrophe aérienne qui, il y a dix ans en Russie, a coûté la vie à 96 personnes, dont le président Lech Kaczynski.

Vendredi, seuls son frère Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur au pouvoir, le Premier ministre Mateusz Morawiecki et une poignée de responsables politiques ont déposé, dans le centre de Varsovie, des couronnes de fleurs devant la statue de Lech Kaczynski et le monument dédié à toutes les victimes de la catastrophe.

La cérémonie, suivie d'une brève prière, a commencé à 08H41 locales, heure précise de la catastrophe de Smolensk. Aucun discours n'a été prononcé.

"Dix ans depuis la catastrophe de Smolensk. C'est le moment auquel le temps s'est arrêté. Ce cri d'alors retentit toujours dans les oreilles. Nous avons vécu cette tragédie en tant que communauté. Aujourd'hui, dans d'autres circonstances, nous avons également besoin d'unité", a déclaré le Premier ministre dans un tweet vendredi matin.

Jusqu'à vendredi matin, 5.742 personnes contaminées par le coronavirus ont été recensées en Pologne et 175 d'entre elles sont décédées.

Le président polonais Andrzej Duda a déposé des fleurs sur la tombe des époux Kaczynski au château royal de Wawel à Cracovie (Sud).

Interrogé par une journaliste sur les causes de l'accident - attribué principalement à des erreurs humaines côtés polonais et russe par une enquête officielle polonaise contestée par certains conservateurs - M. Duda a estimé "difficile de prédire aujourd'hui si la question serait élucidée ou non".

"On manque de preuves, l'épave, bien qu'elle appartienne à la Pologne, et les boîtes noires sont toujours en Russie; quel commentaire peut-on faire?", a poursuivi le président.

La catastrophe du 10 avril 2010 a fait 96 morts, dont le président Lech Kaczynski, qui se rendait en Russie pour rendre hommage à plusieurs milliers de Polonais tués par la police politique de Staline à Katyn, près de Smolensk, en 1940.

Les causes de la catastrophe ont fait l'objet de vifs débats politiques qui ont divisé la Pologne, les conservateurs accusant le gouvernement libéral de l'époque de Donald Tusk de négligences dans la préparation de la visite présidentielle et d'insuffisances dans l'enquête. La partie russe a elle rejeté l'entière responsabilité du crash sur la Pologne.

Le Comité d'enquête russe a publié un communiqué vendredi matin reprenant cette thèse et ajoutant que "l'enquête continuait" et qu'il était ouvert "à une pleine et entière coopération" avec la partie polonaise. Varsovie a, quant elle, réclamé vendredi matin pour la énième fois la restitution des débris de l'avion et des boites noires que Moscou refuse de rendre sous prétexte de poursuite de l'enquête.

Début avril, Varsovie a annoncé qu'elle n'enverrait pas de délégation officielle à Smolensk, accusant la Russie de n'avoir pas fourni de réponses aux questions logistiques rendant "impossible d'organiser cette visite conformément aux procédures de sécurité". Moscou a rejeté cette accusation.

Une petite cérémonie a été organisée par la partie russe à Smolensk en présence du gouverneur régional Alexeï Ostrovski et du représentant de Vladimir Poutine pour le district fédéral, Igor Chtchegolev.

"Les événements tragiques qui se sont produits ici à Smolensk le 10 avril 2010 sont devenus un malheur et une douleur communs. Aujourd'hui, à l'occasion du 10e anniversaire de la catastrophe, nous compatissons et pleurons avec le peuple polonais", a-t-il déclaré selon un communiqué.