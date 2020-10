Dix manifestants arrêtés devant l'ambassade de Guinée à Schaerbeek

(Belga) Dix personnes ont été arrêtées samedi après-midi devant l'ambassade de Guinée, en raison de leur participation à une manifestation non déclarée et des dégradations commises à l'encontre du bâtiment, a indiqué la police de Bruxelles-Nord. Plusieurs groupes de manifestants guinéens s'étaient déjà rassemblés mercredi et vendredi devant l'ambassade et dans le quartier européen pour protester contre le déroulement des élections présidentielles dans leur pays, où le président sortant Alpha Condé, 82 ans, a été déclaré vainqueur samedi après-midi.

"Il y a eu huit arrestations judiciaires et deux arrestations administratives", indique la porte-parole de la police Amal Ihkan. Des émeutes de petite ampleur avaient déjà eu lieu devant l'ambassade située boulevard Reyers à Schaerbeek mercredi après-midi, donnant lieu à l'interpellation de quatre manifestants. Une septantaine de ressortissants guinéens ont également manifesté jeudi en fin de matinée devant le Berlaymont, dans le quartier européen à Bruxelles. Les forces de l'ordre avaient alors fait usage de gaz lacrymogène et d'un canon à eau pour les repousser sur la rue de la Loi. Le président guinéen sortant, Alpha Condé, a gagné la présidentielle du 18 octobre avec 59,49% des voix, selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale, remportant ainsi un troisième mandat très controversé. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, avait annoncé lundi après-midi sa victoire à la présidentielle, provoquant des affrontements à travers le pays. (Belga)