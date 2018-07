Dix morts et 73 blessés dans le déraillement du train de passagers en Turquie (vidéos)

Le train transportant 360 passagers provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé. Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon TRT Haber. Des témoins de l'accident ont fait circuler des clichés montrant des secouristes se rendant à pied, le long de rails, vers le lieu où plusieurs wagons semblent avoir basculé dans un champ, en journée.

Emergency medics had to walk to the scene of crash where a passenger train carrying 360 derailed in Corlu/Tekirdag, northwest Turkey, to help those injured as government also rush helicopters to the area.

