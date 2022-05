Dolly Parton, Eminem et Eurythmics entrent au panthéon du rock

La reine de la musique country Dolly Parton, le rappeur Eminem ou encore le duo Eurythmics ont fait leur entrée au célèbre Rock and Roll Hall of Fame, panthéon américain du rock et de la musique pop.

La cuvée 2022, dévoilée mercredi, compte également le groupe britannique Duran Duran, la rockeuse Pat Benatar, le chanteur-compositeur Lionel Richie ou encore "le roi du calypso" Harry Belafonte.

Dolly Parton, 76 ans, est intronisée au sein de la prestigieuse institution de Cleveland, dans l'Ohio, même si elle s'était estimée le mois dernier indigne d'un tel honneur.

"Bien que je sois extrêmement flattée et reconnaissante d'être nommée au Rock and Roll Hall of Fame, je ne crois pas mériter ce privilège", avait-elle assuré, elle qui s'est surtout distinguée grâce à la musique country.

Mais le temple du rock and roll a passé outre, en rendant hommage à la "carrière de compositrice pionnière, à la voix remarquable, au glamour théâtral, au sens des affaires et aux œuvres humanitaires" de Dolly Parton, "icône adorée" des Américains.

Par le passé, le Rock and Roll Hall of Fame avait déjà ouvert ses portes à des artistes de la country, comme Johnny Cash ou Chet Atkins.