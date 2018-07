Dominique Cottrez, condamnée pour huit infanticides, est sortie de prison

Dominique Cottrez, condamnée en 2015 pour avoir tué huit nourrissons juste après leur naissance, est sortie mardi matin de la prison de Bapaume (Pas-de-Calais), a-t-on appris auprès de son avocate.

"Elle est bel et bien sortie et rentrée chez elle" près de Douai, a déclaré à l'AFP Me Marie-Hélène Carlier.

La cour d'appel de Douai a accepté vendredi sa demande de remise en liberté conditionnelle, en maintenant un contrôle judiciaire avec obligation de soins, sur la base de son bon comportement en détention, a-t-elle précisé.

Dominique Cottrez, alors âgée de 51 ans, avait été condamnée en juillet 2015 à neuf ans de prison par la cour d'assises du Nord, à Douai, pour le meurtre de huit de ses nouveaux-nés, et incarcérée.

Les jurés n'avaient pas retenu la préméditation pour le premier infanticide mais souligné un "dessein arrêté" pour les suivants. Ils avaient également reconnu l'existence d'une altération du discernement de cette ancienne aide-soignante.