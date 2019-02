Donald Trump, 1m90, 110 kg: devenu obèse, il est encouragé à faire plus d'exercice

"En prenant en compte tous les résultats d'analyses, les examens et les recommandations des spécialistes, j'estime que l'état de santé général du président reste très bon", a affirmé jeudi Sean Conley, médecin de la Maison Blanche, après une visite médicale du président des Etats-Unis la semaine dernière.



En 2018, à l'issue de sa précédente visite médicale, le médecin de la Maison Blanche avait annoncé un poids de 108 kg et encouragé le président à prêter une attention particulière à son alimentation, ainsi qu'à faire un peu plus d'exercice. Il a depuis pris deux kg, ce qui fait techniquement passer son indice de masse corporelle à 30, soit le début de la catégorie de l'obésité.



Selon l'échelle de risque de la société américaine de cardiologie, "son risque cardiaque est supérieur à la normale, probablement en raison de son poids et d'un taux de cholestérol LDL supérieur à 100", le "mauvais" cholestérol, dit à l'AFP le docteur Theodore Strange, de l'hôpital universitaire de Staten Island, sur la base des informations rendues publiques.





Il ne boit pas d'alcool et ne fume pas



Comme des dizaines de millions d'Américains, le président Trump prend d'ailleurs de façon préventive une faible dose d'aspirine tous les jours pour réduire le risque de crise cardiaque, et des statines contre le mauvais cholestérol, dont la dose a été augmentée, selon le nouveau bulletin. A part cela, son niveau de "bon" cholestérol (58) est "excellent", selon Theodore Strange. Donald Trump ne boit pas d'alcool et ne fume pas. Mais c'est un gros consommateur de Coca Light et un amateur revendiqué de fast-food.