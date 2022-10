Donald Trump a témoigné: Il est attaqué en diffamation par une femme qui l'accuse de viol

Donald Trump a témoigné mercredi dans une affaire de diffamation lancée en 2019 par une ancienne journaliste, E. Jean Carroll, qui accuse l'ex-président des Etats-Unis de l'avoir violée dans les années 1990.

"Nous sommes satisfaits qu'au nom de notre cliente E. Jean Carroll nous ayons pu recevoir aujourd'hui la déposition de Donald Trump", a indiqué dans un courriel à l'AFP le cabinet d'avocats Kaplan Hecker and Fink, qui représente E. Jean Carroll, sans plus de commentaire.

Selon le New York Times, la déposition de l'ancien président, qui peut se faire par un échange vidéo entre avocats et la justice new-yorkaise, s'est déroulée depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. On ne sait pas en revanche si Mme Carroll a témoigné vendredi dernier comme convenu.

"Mensonge complet"

Dans cette procédure en diffamation, E. Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle, avait attaqué Donald Trump au civil en novembre 2019 à New York. Elle l'accusait de l'avoir diffamée pour avoir qualifié de "mensonge complet", en juin 2019, ses accusations de viol dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais au milieu des années 1990. Le président républicain, alors en exercice (2017-2021), avait affirmé qu'il ne l'avait jamais rencontrée et qu'elle n'était "pas son genre de femme".

La plainte en diffamation a été retardée par des batailles de procédures, notamment pour savoir si Donald Trump devait être représenté par le gouvernement américain, puisqu'il était président au moment des déclarations incriminées. Les avocats de l'ancien président, qui n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP, ont toujours affirmé que leur client était protégé par son immunité, notamment pour des propos diffamatoires qu'il aurait tenus durant son mandat.