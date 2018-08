Donald Trump accuse Google de partialité

(Belga) Le président américain Donald Trump, après avoir déjà accusé la semaine dernière les réseaux sociaux de museler les voix conservatrices, s'en est pris mardi matin à Google, affirmant que les résultats du moteur de recherche étaient "truqués".

"Rechercher +Trump News+ sur Google ne donne que des résultats sur le point de vue / les articles des médias Fake News. En d'autres termes, c'est TRUQUE, pour moi et d'autres, afin que presque tous les articles et informations soient NEGATIFS", a tweeté dès 05H24 l'hôte de la Maison Blanche. "Fake CNN est proéminente. Les Médias Républicains / Conservateurs et Justes sont écartés. Illégal?", s'est-il par ailleurs interrogé après avoir fait une recherche sur son nom de bon matin. Selon lui, "96% des résultats sur +Trump News+ viennent de Médias Nationaux de Gauche", ce qu'il estime "très dangereux". "Google et d'autres suppriment les voix des Conservateurs et cachent les informations positives. Ils contrôlent ce que nous pouvons voir ou pas. C'est une situation très grave dont on s'occupera!", a-t-il ajouté. Le milliardaire américain avait déjà accusé la semaine dernière "les géants des réseaux sociaux" de réduire au silence "des millions de gens". "Les gens ont le droit de décider de ce qui est vrai et ce qui est faux, sans censure!", avait-il lancé vendredi sur Twitter, dont il a fait son moyen de communication de prédilection pour contourner les médias qu'il juge être malintentionnés à son encontre. (Belga)