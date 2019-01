Donald Trump annonce qu'il n'ira pas à Davos si le "shutdown" se poursuit

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ne participerait pas au Forum économique mondial de Davos, qui aura lieu du 21 au 25 janvier en Suisse, si la paralysie partielle de l'administration fédérale se poursuivait.

"J'avais l'intention d'y aller (...) C'est toujours prévu. Mais si le shutdown continue, je n'irai pas", a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche alors que les négociations budgétaires avec les démocrates sont dans l'impasse. "Cela fut un vrai succès quand j'y suis allé", a-t-il ajouté évoquant le discours qu'il avait prononcé lors de l'édition 2018. "L'économie (américaine) est incroyable. Nous négocions et nous avons beaucoup de succès avec la Chine", a-t-il encore dit. Les discussions sur la la loi budgétaire sont au point mort à Washington. Le locataire de la Maison Blanche réclame 5,7 milliards de dollars pour "une barrière en acier" ou un mur afin de freiner l'immigration illégale. Les démocrates refusent de débloquer des fonds pour ce projet qu'ils jugent "immoral" et inefficace. Le record du plus long "shutdown" de l'histoire est sur le point de tomber: 21 jours, entre fin 1995 et début 1996, sous la présidence de Bill Clinton. (Belga)