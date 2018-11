Donald Trump annule la visite d'un cimetière américain à cause de... la pluie

Le président américain Donald Trump a annulé samedi un déplacement prévu au cimetière américain de Bois Belleau, dans le nord de la France, en raison du mauvais temps, a annoncé la Maison Blanche.

"Le déplacement du président et de la Première dame au cimetière américain Aisne-Marne a été annulé pour des raisons de programme et de logistique liées au temps", a indiqué la Maison Blanche.

M. Trump devait se rendre dans ce cimetière situé dans le département de l'Aisne, à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris, à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One. M. Trump, qui est à Paris pour le week-end afin de participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, n'a rien d'autre de prévu samedi d'ici le dîner au Musée d'Orsay en compagnie, entre autres, de son homologue français Emmanuel Macron, de la chancelière allemande Angela Merkel et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Une nécropole, concession américaine depuis 1922, la statue d'un Marine ainsi qu'un musée de la Mémoire ont été érigés à Belleau, village de 140 habitants. En mai 1918, une offensive allemande marqua le début de la 2e bataille de la Marne. L'état-major français demande alors à la 2e division d'infanterie américaine (DIUS), surnommée l'Indianhead à cause de son badge à l'épaule représentant une tête d'indien, d'intervenir. En juin, cette division parvient à stopper l'avancée allemande au prix de très lourdes pertes, avec 7.876 morts, blessés et disparus et des combats au corps à corps ou à la mitrailleuse.