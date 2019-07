Donald Trump approuve la réaction chinoise aux manifestations à Hong Kong

(Belga) Le président américain Donald Trump a complimenté lundi la Chine pour sa réaction aux manifestations pro-démocratie à Hong Kong, au lendemain de brutales attaques contre des manifestants commises par des agresseurs soupçonnés d'appartenir aux triades.

La vague de contestation qui déferle sans discontinuer depuis le 9 juin sur cette ancienne colonie britannique, revenue en 1997 dans le giron chinois, a pris un tour sinistre dimanche. Des gangs d'hommes armés de bâtons, de tringles métalliques et de battes, portant pour la plupart des t-shirts blancs, ont fondu sur des manifestants antigouvernementaux qui rentraient chez eux après une nouvelle manifestation monstre, blessant 45 personnes sont six gravement. "Je sais que c'est un problème très important pour le président Xi" Jinping, a déclaré M. Trump à la Maison Blanche. "La Chine pourrait y mettre un terme si elle le voulait", a-t-il ajouté en référence aux manifestations qui mobilisent des centaines de milliers de personnes depuis des semaines. Le président chinois "a agi de façon responsable, très responsable", a jugé le milliardaire américain, soulignant que ces manifestations duraient depuis longtemps. Hong Kong est plongé dans la pire crise de son histoire récente, avec de gigantesques manifestations pacifiques contre le gouvernement, mais aussi des affrontements sporadiques entre contestataires radicaux et policiers. Le mouvement est parti du rejet d'un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Mais la contestation s'est élargie à des revendications plus vastes, l'exigence de réformes démocratiques dont l'instauration du suffrage universel, et la fin de l'érosion des libertés dont jouit ce territoire semi-autonome. (Belga)