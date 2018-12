(Belga) Donald Trump assistera aux funérailles de l'ancien président George H. W. Bush, décédé vendredi à 94 ans, a fait savoir la Maison Blanche samedi.

"Des funérailles nationales sont en cours d'organisation", a indiqué la porte-parole Sarah Sanders, depuis Buenos Aires où sont réunis les dirigeants du G20. "Le président a décrété un jour de deuil national le mercredi 5 décembre. Il assistera aux obsèques à la cathédrale de Washington avec la Première Dame", a-t-elle poursuivi. Le 41e président des Etats-Unis est décédé chez lui à Houston, au Texas. Les détails de ses funérailles n'ont pas été communiqués à ce stade. Dans un ouvrage publié en novembre 2017, l'ancien président républicain avait confirmé avoir voté pour la candidate démocrate Hillary Clinton un an plus tôt et non pour le candidat de son parti, le milliardaire Donald Trump. "Je ne l'aime pas. Je ne sais pas grand-chose de lui mais je sais que c'est un vantard. Et je ne suis pas très excité à l'idée de l'avoir comme dirigeant", avait expliqué Bush père dans un entretien en mai 2016 à l'historien Mark Updegrove, pour son ouvrage "The Last Republicans". Donald Trump n'était pas présent aux funérailles de Barbara Bush, épouse de Bush père, au Texas en avril. Le service religieux s'était déroulé dans l'église épiscopale St Martin à Houston en présence notamment des anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama. (Belga)