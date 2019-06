Donald Trump bloque la publication de documents dans la bataille sur le recensement

(Belga) Donald Trump a employé mercredi ses prérogatives présidentielles pour bloquer la remise au Congrès de documents concernant un point controversé du prochain recensement de la population des Etats-Unis, ouvrant un nouveau front avec les démocrates qui ont ouvert une rare procédure de défiance contre deux ministres.

Ce refus de livrer les documents "entre clairement dans le cadre de la stratégie, menée par le président, d'entraver les enquêtes parlementaires et cela force à se demander: qu'est-ce que l'on cache d'autre aux Américains?", s'est indigné le président démocrate de la commission d'enquête de la Chambre des représentants, Elijah Cummings. Avec le soutien d'un seul républicain et de tous ses membres démocrates, sa commission a voté l'ouverture d'une procédure visant à déclarer les ministres de la Justice, Bill Barr, et du Commerce, Wilbur Ross, coupables d'entrave au bon fonctionnement du Congrès pour avoir refusé de répondre à leurs injonctions. Aucune date n'a été fixée pour un vote final en séance plénière sur cette procédure. Ce bras de fer escaladera probablement vers une nouvelle bataille juridique. Les démocrates se sont justement offert mardi un processus simplifié pour faire valoir auprès des tribunaux leurs pouvoirs d'injonction face à l'administration Trump. Le ministère de la Justice a regretté un vote "illogique", affirmant avoir coopéré "de bonne foi" avec la commission, notamment en lui fournissant 17.000 pages de documents. (Belga)