Donald Trump briguera-t-il un second mandat? Le Président précise ses intentions et se voit déjà réélu

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche au journal britannique Mail on Sunday qu'il briguera un second mandat en 2020. "Tout le monde veut que je le fasse, je ne m'attends pas à être battu par un démocrate", a-t-il déclaré.



Donald Trump a été élu président des États-Unis en 2016. Il a la possibilité de briguer un second mandat de quatre ans en 2020 et prévoit de le faire.





"Je ne pense pas qu'ils ont le bon candidat"



"Bien sûr, vous ne savez jamais ce qui va arriver au niveau de la santé, mais je prévois vraiment de concourir à nouveau en 2020", a-t-il indiqué dans cette interview accordée à l'édition du dimanche du Daily Mail. M. Trump a ajouté qu'il ne s'attendait à beaucoup de résistance démocrate dans deux ans.

"Je ne pense pas que je serai battu par un démocrate. Je les connais et je ne pense pas qu'ils ont le bon candidat."

Le président américain est actuellement au Royaume-Uni pour une visite de travail. Il a rencontré, entre autres, la Première ministre Theresa May et la Reine. Lundi, il rejoindra Helsinki, la capitale finlandaise, pour sa première rencontre officielle avec le président russe Vladimir Poutine.