Donald Trump critique à son tour l'ex-chef de la CIA qui l'accuse de trahison

Le président américain Donald Trump a critiqué l'ancien directeur de la CIA John Brennan dans une interview diffusée jeudi sur la chaîne américaine Fox News.

"Je pense que Brennan est un très mauvais type et si vous y regardez de plus près, beaucoup de choses peuvent arriver sous sa garde", a affirmé M. Trump au sujet de Brennan, qui a été le directeur de la CIA 2013-17 sous le précédent président américain, démocrate, Barack Obama. Donald Trump répondait à la description faite par l'ancien chef des renseignements américains de la conférence de presse à Helsinki avec le président russe Vladimir Poutine qualifiée de trahison. M. Brennan a estimé que la "performance" de Donald Trump à Helsinki était "rien de moins qu'un acte de trahison". "Non seulement les propos de Trump étaient imbéciles, mais il est totalement dans les mains de Poutine", a-t-il tweeté, avant de demander: "Patriotes républicains, où êtes-vous? ?? ". Le locataire de la Maison Blanche a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de M. Poutine sur une interférence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine en 2016.