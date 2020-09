Donald Trump demande d'interdire l'application de conversation chinoise WeChat

(Belga) L'application chinoise WeChat représente un danger pour la sécurité des Etats-Unis, selon le président américain Donald Trump. Celui-ci a demandé à un tribunal de San Francisco d'interdire l'application du géant des technologies Tencent.

Le ministère américain du Commerce avait annoncé que les fournisseurs d'applications d'Apple et de Google devaient interdire WeChat. Un tribunal a cependant estimé qu'une telle mesure allait à l'encontre de la liberté d'expression. De nombreux Américains s'exprimant en chinois utilisent quotidiennement ces applications de conversation pour échanger avec des connaissances aux Etats-Unis ou en Chine. La Chine ayant coupé les ponts avec de nombreuses applications et médias sociaux occidentaux, WeChat reste pour bon nombre de personnes l'unique solution pour envoyer des messages à des proches vivant en Asie. WeChat compterait quelque 19 millions d'utilisateurs actifs aux Etats-Unis et plus d'un milliard dans le monde. Donald Trump se montre de plus en plus sévère à l'égard de la Chine, alors que se profilent les élections présidentielles américaines. Il a également plaidé pour interdire l'application de vidéos TikTok, du groupe chinois ByteDance. Les autorités américaines affirment que les applications chinoises demandent trop de données de ses utilisateurs et que celles-ci seraient ensuite partagées avec le gouvernement chinois. (Belga)