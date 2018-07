Donald Trump est arrivé à Bruxelles pour un sommet de l'Otan sous haute tension

Le président américain Donald Trump est arrivé ce mardi soir à Bruxelles pour participer durant deux jours à un sommet de l'Otan qui s'annonce tendu, en raison notamment du ton souvent utilisé par le locataire de la Maison Blanche pour rudoyer ses alliés auquel a répliqué plus tôt dans la journée le président du Conseil européen, Donald Tusk.



"Air Force One", le Boeing 747 présidentiel bleu et blanc, s'est posé à 21h03 sur les pistes de l'aéroport de Bruxelles-National, avant de se diriger vers le terminal fret Brucargo, où M. Trump a été accueilli par le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, Ronald Gidwitz, son ambassadrice à l'Otan, Kay Bailey Hutchison, son ambassadeur auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, ainsi que par la cheffe du protocole des Affaires étrangères, Françoise Gustin, a constaté l'agence Belga.



M. Trump doit rencontrer mercredi matin le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, dans le centre de Bruxelles avant de participer à un sommet de deux jours des chefs d'Etat et de gouvernement des 29 pays de l'Alliance atlantique au nouveau siège de l'organisation.



Il a une nouvelle fois bousculé ses alliés européens, en affirmant mardi, avant de s'envoler pour l'Europe, que sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lundi prochain à Helsinki, pourrait être plus facile que le sommet de l'Otan mercredi et jeudi à Bruxelles. Ce sommet s'annonce particulièrement tendu en dépit de la volonté d'"unité" que souhaitent afficher les alliés au vu des divergences croissantes entre les deux rives de l'Atlantique, notamment sur la question des dépenses de défense.