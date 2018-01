Donald Trump est "en excellente santé"

(Belga) Le président américain Donald Trump est, à ses 71 ans, "en excellente santé", a informé vendredi soir la Maison Blanche en citant son médecin, après la première visite médicale depuis son arrivée au pouvoir il y a près d'un an.

"La visite médicale du président aujourd'hui à l'hôpital national militaire de Walter Reed s'est extraordinairement bien passée. Le président est en excellente santé", a déclaré le médecin Ronny Jackson, qui était auparavant en charge de son prédécesseur démocrate Barack Obama. Il doit donner des détails sur le bulletin de santé mardi. Ce bilan devait se limiter au poids, à la pression artérielle et au taux de cholestérol. Alors que ses détracteurs s'interrogent ouvertement sur sa santé mentale, aucun examen psychiatrique n'était prévu pour celui qui s'est lui-même qualifié de "génie stable". Le président américain n'a aucune obligation de se soumettre à un bilan de santé, ni d'en rendre publics les résultats. Mais c'est devenu une tradition. Donald Trump, homme le plus âgé de l'histoire américaine à accéder à la présidence, suit ainsi les pas de ses prédécesseurs. Pendant la campagne, son médecin personnel, Harold Bornstein, avait assuré qu'il serait "l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence". Mais les questions sur sa stabilité mentale demeurent et viennent d'être relancées par le livre polémique du journaliste Michael Wolff qui dresse un portait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, assurant que son entourage doute de sa capacité à gouverner. (Belga)