Donald Trump grand-père pour la 10ème fois

La famille Trump s'est encore agrandie: le président américain est devenu grand-père pour la dixième fois, son fils Eric ayant annoncé lundi soir que sa femme avait accouché d'une petite fille. "Lara Trump et moi sommes ravis d'accueillir Carolina Dorothy Trump dans ce monde. Nous t'aimons déjà !" a tweeté Eric Trump, le troisième fils du président. Le bébé est le dixième petit-enfant du président américain, âgé de 73 ans, père de cinq enfants de trois femmes différentes. Les deux premiers enfants de son premier mariage, Donald Junior et Ivanka, ont déjà respectivement cinq et trois enfants, et Eric et Lara ont un fils. Depuis l'arrivée de son père à la Maison Blanche en janvier 2017, Eric Trump dirige avec son frère aîné Donald Jr. la Trump Organization, la société qui gère les investissements de la famille Trump aux Etats-Unis et à l'étranger, allant de l'immobilier aux hôtels en passant par des clubs de golf. Lara Trump, 36 ans, ex-journaliste, est très engagée dans la défense des animaux et gère avec son mari la Fondation Eric Trump, qui finance notamment des hôpitaux pour enfants. Elle intervient régulièrement sur les plateaux télés pour défendre la politique de son beau-père.