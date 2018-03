Donald Trump limoge Rex Tillerson et le remplace par le patron de la CIA

Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.

Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain. Le président américain a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle devient ainsi la première femme à en devenir la directrice. "Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'Etat. Il fera un travail fantastique! Merci à Rex Tillerson pour ses services! Gina Haspel deviendra la nouvelle directrice de la CIA, la première femme choisie à ce poste. Félicitations à tous! " a tweeté le président américain. "En tant que directeur de la CIA, Mike a mérité les éloges des membres de nos deux partis en renforçant notre collecte de renseignements, en modernisant nos capacités offensives et défensives et en tissant des liens étroits avec nos alliés de la communauté du renseignement", a-t-il également déclaré dans un communiqué. Mike Pompeo s'est pour sa part déclaré "profondément reconnaissant".

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson n'a pas parlé à Donald Trump avant son limogeage et ignore les raisons pour lesquelles il a été écarté et remplacé par le patron de la CIA Mike Pompeo, a expliqué le département d'Etat. "Le secrétaire (d'Etat) n'a pas parlé avec le président ce matin et il ignore les raisons, mais il est reconnaissant d'avoir pu servir, et continue à penser que servir le public est une tâche noble qu'il ne faut pas regretter", a déclaré Steve Goldstein, un haut responsable du département d'Etat.