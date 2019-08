Donald Trump loue Boris Johnson pour le Brexit et promet toujours un accord commercial

(Belga) Donald Trump et Boris Johnson se sont rencontrés dimanche matin au G7 pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre britannique, qui pour le président américain est "l'homme qu'il faut" pour conduire le Brexit.

"C'est l'homme qu'il faut pour faire le travail", a dit M. Trump, promettant de nouveau à la Grande-Bretagne un "très grand accord commercial, rapidement, plus grand qu'il n'y a jamais eu" après le Brexit. Avec une accolade chaleureuse à son homologue américain, Boris Johnson a aussi affirmé que les deux pays concluront un "fantastique accord commercial une fois les obstacles écartés", selon des images officielles de la rencontre. Le Royaume-Uni a besoin de conclure un ambitieux accord commercial avec les Etats-Unis pour compenser sa sortie de l'Union européenne du fait du Brexit. "C'est l'homme qu'il faut pour faire le travail. Je le dis depuis longtemps" même si "cela n'a pas fait plaisir à celle qui le précédait...", a lancé le président américain à propos du Britannique. Il a aussi affirmé qu'aucun de ses alliés ne lui avait reproché l'escalade de sa guerre commerciale avec la Chine, malgré les critiques la veille d'Emmanuel Macron. "Non, ce que (la Chine) a fait est scandaleux. personne ne me dirait cela", a lancé M. Trump, alors que les marchés financiers ont chuté après l'annonce de nouvelles taxes américaines sur les produits chinois. Le président américain a aussi annoncé que les Etats-Unis étaient "très proches" d'un accord commercial "majeur" avec le Japon sur lequel les deux pays travaillent depuis 5 mois". Juste avant son petit-déjeuner avec le Britannique, Donald Trump a défendu sa politique économique et commerciale et s'est félicité de la bonne ambiance du sommet de Biarritz. "Avant mon arrivée en France les médias mensongers disaient que les relations avec les 6 autres pays du G7 étaient très tendues et que le sommet serait un désastre" mais "nous avons de très bonnes réunions, les leaders s'entendent bien et notre pays va très bien", a-t-il affirmé. (Belga)