Donald Trump obtient le report de hausses de prix de médicaments par Pfizer

(Belga) Le géant pharmaceutique Pfizer a confirmé mardi le report de la hausse des prix de certains médicaments, après que le président américain Donald Trump s'est indigné contre ces augmentations.

"Après une longue discussion avec le président Trump aujourd'hui, le PDG de Pfizer Ian Read a annoncé qu'il reportait les hausses de prix effectives le 1er juillet", a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce report des augmentations de prix entrées en vigueur le 1er juillet vise selon Pfizer à "donner au président l'opportunité de travailler sur son plan pour améliorer le système de santé et offrir un accès aux soins élargi pour les patients" américains. Cette annonce a suivi de quelques minutes la publication d'un tweet du président américain, dans lequel il se félicitait du rétropédalage de la compagnie pharmaceutique après avoir eu une conversation avec le PDG du groupe. M. Trump avait attaqué lundi, encore sur le réseau social Twitter, "Pfizer et les autres" compagnies pharmaceutiques, accusées d'"augmenter les prix sans raison" et de "profiter des pauvres et des personnes incapables de se défendre". Donald Trump a annoncé en mai un plan d'action pour réduire le prix des médicaments aux Etats-Unis, parmi les plus élevés au monde, en accroissant notamment la concurrence et en réduisant les obstacles réglementaires. Les prix de certains médicaments récemment augmentés par Pfizer baisseront "le plus rapidement possible techniquement", et resteront inchangés "jusqu'au moment où le plan de M. Trump entrera en vigueur, ou jusqu'à la fin de l'année, le plus tôt des deux", a précisé le groupe pharmaceutique. Dans les échanges électroniques à Wall Street, le cours de Pfizer reculait de près de 1% après cette annonce. (Belga)