Donald Trump piégé par un canular téléphonique: "Vous avez traversé des épreuves difficiles" (vidéo)

Piéger le président de la première puissance mondiale avec un canular téléphonique à bord d'Air Force One? C'est possible.



Se faisant passer pour le sénateur démocrate du New Jersey Robert Menendez, le comédien John Melendez a réussi à entrer en contact par téléphone avec Donald Trump mercredi soir alors que ce dernier se trouvait à bord de l'avion présidentiel Air Force One. L'acteur a diffusé un enregistrement de la conversation sur son podcast, "The Stuttering John Podcast", dans laquelle on peut entendre une voix qui semble être celle de Donald Trump.





Comedian "Stuttering John" Melendez claims he made a prank call to President Trump while posing as Sen. Bob Menendez -- and received a call back from Air Force One https://t.co/ux1zgVdlFm pic.twitter.com/iyDMrMnPuq — CNN (@CNN) 29 juin 2018



"Félicitations"



"Vous avez traversé des épreuves difficiles, et je pense que c'était un peu injuste, mais félicitations", dit-il au "sénateur", un temps poursuivi pour corruption avant que les charges à son encontre ne soient finalement abandonnées.

Les deux hommes poursuivent ensuite leur conversation, passant de l'immigration au remplacement du juge Anthony Kennedy à la Cour.





Pas de réponse de la Maison Blanche



Le comédien a raconté avoir appelé la Maison Blanche en se faisant passer pour un assistant du sénateur, après avoir laissé un numéro de portable, et, in fine, avoir été mis en contact avec le président à bord d'Air Force One.

Sollicitée par l'AFP sur cette histoire surprenante qui pose de nombreuses questions sur le protocole permettant d'avoir accès au président, la Maison Blanche n'avait pas répondu vendredi après-midi.