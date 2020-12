Donald Trump promulgue le Rodchenkov Act

(Belga) Le président des Etats-Unis Donald Trump a promulgué vendredi soir le Rodchenkov Act, une loi controversée permettant à la justice américaine de poursuivre hors de ses frontières toute personne impliquée dans une affaire de dopage à l'échelle internationale.

Cette loi permet de poursuivre et d'infliger des peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans et des amendes pouvant s'élever à un million de dollars à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, impliquées dans un système international de dopage. Le texte avait été accueilli avec scepticisme par de nombreux acteurs internationaux dont l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui avait tenté de s'y opposer, craignant qu'il ne sape sa capacité à accomplir sa mission de régulateur global de l'antidopage. L'AMA craint notamment que la loi n'encourage d'autres pays à créer leur propre juridiction extraterritoriale pour des raisons politiques. Le Rodchenkov Act porte le nom de l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou à l'origine des révélations sur le dopage organisé en Russie, et réfugié aux États-Unis. Le texte avait été adopté en octobre 2019 à la Chambre des représentants, puis par le Sénat le mois dernier. Fin novembre, Moscou a exprimé son "inquiétude" face à l'adoption de cette loi au Congrès américain. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'était dit "extrêmement critique à l'égard de toute tentative des États-Unis d'étendre leur juridiction à d'autres pays". (Belga)