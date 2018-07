Donald Trump recevra Giuseppe Conte le 30 juillet à Maison Blanche

(Belga) Le président des Etats-Unis Donald Trump recevra le 30 juillet à la Maison Blanche le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, a annoncé mercredi l'exécutif américain.

"L'Italie est un important allié de l'Otan, un partenaire éminent en Afghanistan et en Irak et est cruciale pour amener la stabilité dans la région méditerranéenne", a indiqué la Maison Blanche, dans un communiqué. "Ensemble, les Etats-Unis et l'Italie chercheront à approfondir la coopération en vue de faire face aux conflits dans le monde et à promouvoir la prospérité économique des deux côtés de l'Atlantique", a ajouté l'exécutif américain. En marge du dernier G7 au Canada, M. Trump avait qualifié le nouveau Premier ministre italien de "super". "Il est très ferme sur l'immigration, comme moi", avait déclaré Donald Trump peu après l'avoir rencontré. "Il va faire du bon boulot - le peuple italien a bien choisi! ", avait par ailleurs tweeté le président américain. (Belga)