Donald Trump salue le mouvement autoritaire de Xi Jinping

(Belga) S'exprimant devant des donateurs républicains, le président américain Donald Trump a salué samedi que son homologue chinois Xi Jinping ait récemment visé à consolider son pouvoir en supprimant la limite de deux mandats présidentiels.

"Il est désormais président à vie. Président à vie. Et il est super", a affirmé Donald Trump selon le média CNN, qui a obtenu un enregistrement des remarques formulées à huis-clos dans son resort de Mar-a-Lago. "Et regardez, il a été capable de faire ça. Je pense que c'est bien. Peut-être que nous devons essayer un jour", a continué Donald Trump, déclenchant des rires dans le public. Le Parti communiste chinois (PCC) a fait savoir dimanche qu'il entendait lever la limite de deux mandats présidentiels dans la constitution, ouvrant la voie à une présidence illimitée de Xi Jinping, qui dirige la Chine d'une main de fer depuis plus de cinq ans. La proposition devrait être adoptée le 5 mars. Le président a été critiqué pour n'avoir pas condamné l'évolution autoritaire de son homologue chinois à l'époque.