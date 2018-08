Donald Trump se félicite pour les taxes douanières: "Cela fonctionne bien mieux que quiconque l'avait anticipé"

Le président américain Donald Trump a défendu samedi sa décision de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importation de Chine, soutenant que ces mesures "fonctionnent bien mieux que quiconque l'avait anticipé".

"Les droits de douane ont un impact positif énorme sur notre industrie sidérurgique", affirme-t-il dans un tweet. "Des usines ouvrent dans tous les Etats-Unis, les sidérurgistes travaillent à nouveau et des sommes colossales entrent dans les coffres du pays". "Les droits de douane vont rendre notre pays encore plus riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Seuls les imbéciles ne seraient pas d'accord", ajoute le président américain dans un autre tweet. Selon lui, "pour la première fois", la Chine n'est pas dans la meilleure position face aux Etats-Unis.

Donald Trump a annoncé cette semaine le relèvement de 10% à 235% les droits de douanes sur 200 milliards d'importations en provenance de Chine.

Pékin s'est dit prêt à imposer en représailles des surtaxes de 5% à 25% sur 5.207 types de produits américaines, représentant 60 milliards de dollars, une "réponse faiblarde", selon le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow. Les Etats-Unis et la Chine, interdépendants sur le plan financier et économique, se sont lancés dans une guerre commerciale qui pourrait avoir des répercussions sur leur croissance et affecter les consommateurs des deux pays.