Donald Trump songe à une seconde rencontre avec Kim Jong-un en début d'année prochaine

(Belga) Le président américain Donald Trump annonce qu'il rencontrera probablement à nouveau le leader nord-coréen Kim Jong-un lors d'un second sommet en début d'année prochaine.

Le président américain a évoqué les mois de janvier ou février devant la presse, lors du vol à bord d'Air Force One le ramenant aux USA depuis l'Argentine où il était présent pour le sommet du G20. Trois sites sont actuellement à l'étude pour la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Washington et Pyongyang ont engagé des discussions pour organiser cette rencontre depuis l'historique premier sommet de Singapour entre les deux hommes en juin dernier. (Belga)