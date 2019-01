Donald Trump Trump dit souhaiter un nouveau sommet avec Kim Jong Un

(Belga) Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait hâte de tenir un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui s'était dit la veille prêt à rencontrer une nouvelle fois le président américain à tout moment. "J'ai moi aussi hâte de rencontrer le président Kim qui réalise très bien que la Corée du Nord possède un formidable potentiel économique !", a écrit M. Trump dans un bref tweet.

Depuis le sommet historique que les deux hommes ont eu en juin dernier à Singapour, M. Trump a insisté auprès de M. Kim sur les possibilités de développement économique qu'aurait la Corée du Nord si elle se dénucléarisait et se libérait ainsi des sanctions internationales qui pèsent sur elle. M. Trump, qui avait déjà dit qu'il espérait avoir un nouveau sommet avec M. Kim au début de 2019, a souligné son intérêt pour une telle rencontre au lendemain des déclarations faites par M. Kim dans son discours de Nouvel An, selon lesquelles la Corée du Nord s'est engagée à ne plus produire ou tester d'armes nucléaires. Le leader nord-coréen a déclaré qu'il était disposé à rencontrer M. Trump à tout moment afin de "produire des résultats qui seront salués par la communauté internationale". Mais M. Kim a aussi averti dans son discours que Pyongyang pourrait changer d'attitude si Washington maintenait, malgré le rapprochement diplomatique opéré depuis juin, ses sanctions économiques contre la Corée du Nord. Le sommet de Singapour s'était conclu sur une déclaration en faveur de la dénucléarisation de la péninsule, rédigée en termes peu précis. Mais peu de progrès ont été enregistrés depuis et les deux capitales ne sont pas d'accord sur la signification précise du texte. Washington exige une dénucléarisation "totalement vérifiée" du Nord avant toute levée des sanctions, alors que Pyongyang accuse les Etats-Unis d'exiger son désarmement unilatéral sans faire de concessions.