Donald Trump va être admis à l'hôpital "pour quelques jours"

Le président américain Donald Trump, testé positif au coronavirus, va être admis dans un hôpital de la banlieue de Washington "pour quelques jours", a annoncé vendredi la Maison Blanche.

"Dans un souci d'extrême prudence, et sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels à (l'hôpital) Walter Reed ces prochains jours", a déclaré sa porte-parole Kayleigh McEnany. Les chaînes de télévision américaines diffusaient des images de l'hélicoptère présidentiel Marine One attendant Donald Trump devant la Maison Blanche, où il s'était placé en quarantaine vendredi soir, afin qu'il soit transporté dans cet hôpital militaire situé à Bethesda, dans l'Etat du Maryland jouxtant la capitale fédérale. "Le président Trump conserve un bon moral, présente des symptômes légers, et a travaillé durant la journée", a répété sa porte-parole. A 32 jours de l'élection présidentielle, la campagne du milliardaire républicain a été stoppée nette par la déflagration de l'annonce de sa contamination au Covid-19.