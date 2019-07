Donald Trump lance son combat POUR les pailles en plastique: il en vend à son effigie

Le président américain vend des pailles en plastique à son effigie pour sa campagne électorale.

"Trump" apposé sur des milliers de pailles en plastique rouge. C'est le dernier outil de communication imaginé par l'équipe de campagne de Donald Trump pour la présidentielle 2020. Le slogan ? "Les pailles en papier des gens de gauche ne fonctionnent pas".

À l'heure où tout un chacun peut ressentir les effets du réchauffement climatique, l'idée ne manque pas de piquant. Le site internet qui vend les pailles affirme même qu'elles sont réutilisables et recyclables. Si le plastique est effectivement recyclable, la quasi-totalité des pailles n'arrivent pas jusqu'à l'usine de recyclage et finissent dans les océans.



Donald Trump est pourtant bien conscient du problème écologique qu'elles représentent. "Les pailles en papier me rendent fou ! Elles se désagrègent tout le temps ! Mais les tortues c'est mignon, et je souhaite en voir encore longtemps. Alors je fais avec !", avait-il lancé. Lors d'un échange avec des journalistes à la Maison blanche le 19 juillet dernier, le président s'était montré moins concerné par le sort des tortues. "Je pense que nous avons de plus grands problèmes que les pailles en plastique", a-t-il estimé.

L'équipe de campagne de Donald Trump a largement relayé sur Twitter son nouveau combat pour les pailles en plastique. Son directeur, Brad Parscale, a tweeté qu’il en "avait tellement marre des pailles en papier" et proposé de "rendre aux pailles leur grandeur", recyclant ainsi le fameux slogan de la première campagne de Trump.