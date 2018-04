Donald Trump veut déployer l'armée à la frontière avec le Mexique

(Belga) Le président américain Donald Trump a dit mardi vouloir déployer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique, ce qui constituerait selon lui "un grand pas".

"Nous allons protéger notre frontière avec notre armée", a déclaré M. Trump lors d'une rencontre avec des dirigeants des pays baltes, cultivant son image de fermeté sur l'immigration avec une nouvelle diatribe contre son prédécesseur Barack Obama, "qui a fait des changements ayant tout simplement conduit à une absence de frontière". Donald Trump a vivement reproché ces derniers jours au Mexique de laisser plus de mille migrants d'Amérique centrale progresser vers les Etats-Unis, où beaucoup espèrent demander l'asile. Il a estimé que cette "caravane" légitimait la construction du mur qu'il réclame à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. "Si elle atteint notre frontière, nos lois sont si faibles et si pathétiques (...) c'est comme si nous n'avions pas de frontière", a jugé mardi le président américain. "Nous avons besoin d'un mur qui mesure 1.100/1.300 kilomètres" le long de la frontière, a-t-il ajouté. Le Pentagone a pour sa part indiqué qu'il n'était pas au courant d'un déploiement militaire à la frontière, mais que ce type d'opération avait déjà eu lieu par le passé. (Belga)