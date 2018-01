Dopage: Le lanceur d'alerte Rodchenkov a témoigné à distance devant le TAS

Le lanceur d'alerte russe Grigory Rodchenkov a témoigné lundi à distance lors du premier jour de l'audition devant le Tribunal arbitral du sport de 39 sportifs russes qui contestent leur suspension par le CIO, a-t-on appris auprès du TAS.

"Le docteur Rodchenkov a témoigné durant 4 heures" lundi après-midi, a indiqué un porte-parole du TAS.

L'audition de 39 des 42 sportifs russes présents aux JO de Sotchi-2014 et suspendus à vie par le CIO pour avoir profité d'un système de dopage institutionnalisé, s'est ouverte lundi matin à Genève et doit se poursuivre au moins jusqu'à samedi. Les décisions seront rendues au plus tard le 2 février, a précisé le TAS.

Conformément au règlement du TAS, plus haute juridiction sportive, cette audience qui doit durer jusqu'à samedi ou dimanche n'est ouverte ni au public ni aux médias.

Rodchenkov dont les révélations avaient mis au jour l'ampleur du système étatique de dopage, s'est réfugié aux Etats-Unis en 2016, disant craindre pour sa vie après la mort brutale et rapprochée de deux responsables de l'agence russe antidopage (RUSADA).

Le lanceur d'alerte a accepté de témoigner devant le TAS en dépit des menaces, avait affirmé son avocat à la BBC.

Le professeur canadien Richard McLaren, auteur pour l'Agence mondiale antidopage (AMA) d'un rapport qui a mis en lumière ce système de dopage d'Etat doit lui aussi témoigner "plus tard dans la semaine", a ajouté le porte-parole du TAS précisant que ce témoignage n'interviendrait "pas mardi".

M. Rodchenkov s'est dit également prêt à témoigner lors de l'audience d'appel de l'ancien ministre russe des sports, Vitaly Mutko, banni à vie des jeux Olympiques par le CIO pour son rôle actif dans le scandale de dopage. La date de cette seconde audience n'a pas encore été fixée et n'interviendra pas avant les Jeux de Pyoengchang (9-25 février).