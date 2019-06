Double exploit dans l'Himalaya: l'alpiniste Elisabeth Revol a eu recours à de l'oxygène

L'alpiniste Elisabeth Revol, qui a gravi coup sur coup deux sommets himalayens mythiques fin mai, l'Everest et le Lhotse, a eu recours à de l'oxygène pour atteindre le premier, a annoncé son sponsor samedi soir sur Facebook, levant le doute qui subsistait sur cette question.

La Française de 39 ans, originaire de la Drôme, est parvenue au sommet de l'Everest (8.848 m) le 23 mai et a atteint le lendemain matin le haut du Lhotse, quatrième sommet du monde, culminant à 8.516 mètres d'altitude.

Son sponsor avait indiqué dans un premier temps que cette dernière avait gravi l'Everest "sans oxygène", une information que son opérateur sur place n'avait pu confirmer, avant de reconnaître deux semaines plus tard une "erreur".

Si elle avait atteint le sommet sans oxygène, Elisabeth Revol serait devenue la première Française à effectuer cette ascension sans assistance respiratoire et la neuvième femme dans l'histoire himalayenne.

"Connaissant sa force exceptionnelle et le fait qu'elle était déjà pré-acclimatée à 8.400m, nous avons supposé par erreur qu'elle avait gravi l'Everest sans utiliser d'oxygène. Nous avons partagé cette nouvelle sur nos réseaux sociaux sans confirmation de sa part", a indiqué son sponsor.

La fenêtre météo étant idéale, les alpinistes se bousculaient alors sur le toit du monde: "Elisabeth avait le choix soit de renoncer à sa candidature, soit de prendre de l'oxygène par précaution pour réaliser son rêve d'enfant", a ajouté la même source.

Elisabeth Revol a néanmoins réalisé l'exploit de gravir ces deux sommets mythiques l'un après l'autre un an et demi après avoir échappé à la mort dans l'Himalaya.

Le monde avait ainsi découvert l'alpiniste en janvier 2018 à l'occasion d'une opération de sauvetage haletante sur le Nanga Parbat (8.126 m), sommet pakistanais réputé pour sa dangerosité dont elle tentait de réaliser l'ascension hivernale. Son compagnon de cordée polonais Tomasz Mackiewicz y avait perdu la vie.

Onze personnes sont mortes sur l'Everest cette saison, la plus meurtrière depuis 2015, en raison des dangers inhérents à une course en altitude extrême et aux embouteillages d'alpinistes, provoqués par l'affluence et le nombre réduit de fenêtres météo favorables.