Douze meurtres et une cinquantaine de viols: le FBI arrête le tueur en série du "Golden State" après 40 ans d'enquête

C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique, qui a mystérieusement échappé aux autorités pendant quarante ans. Pendant les années 70 et 80, le "tueur du Golden State" a violé une cinquantaine de femmes et a assassiné douze personnes, en plus de 120 cambriolages.

Joseph James DeAngelo, un ancien policier soupçonné d'être celui qui a terrorisé la Californie et horrifié l'Amérique, vient d'être arrêté mercredi, retrouvé par analyse d'ADN près de Sacramento, la capitale californienne.



"Mardi, un mandat d'arrêt a été émis" à l'encontre de Joseph James DeAngelo, et des chefs d'accusation de meurtres et viols avec circonstances aggravantes ont été déposés dans plusieurs comtés de Californie, a indiqué la procureure de Sacramento, Anne Marie Schubert, lors d'une conférence de presse.



Il a été arrêté par des équipes policières qui attendaient qu'il sorte de chez lui, dans une banlieue de Sacramento. Surpris, il n'a pas opposé de résistance, a indiqué le shérif Scott Jones.



DeAngelo est suspecté d'avoir commis 12 meurtres, environ cinquante viols parfois sadiques, en plus de 120 cambriolages en Californie entre 1976 et 1986, selon le FBI. Il risque désormais de finir ses jours en prison.



L'âge de ses victimes allait de 14 à 41 ans. La plupart de ses crimes avaient eu lieu aux alentours de Sacramento, mais certains s'étaient déroulés dans la baie de San Francisco, et tout au sud de la côte californienne, jusque dans le comté d'Orange.

"Tout le monde avait peur"



Il entrait par effraction la nuit chez ses victimes, parfois quand la maison était vide, se cachant et se préparant. Il agressait souvent des femmes seules lorsqu'elles dormaient ou des couples, les attachant, puis violant les femmes devant leur compagnon. Il avait aussi pour particularité de dérober des objets personnels, comme des boutons de manchette gravés d'initiales.



Ses deux premiers meurtres ont eu lieu en février 1978.



Joseph James DeAngelo a été policier en Californie dans les années 70, renvoyé pour vol à l'étalage d'après le quotidien Sacramento Bee.



"Il est possible qu'il ait commis ces crimes lorsqu'il était employé en tant qu'agent de police", a déclaré le shérif Jones, ajoutant que les autorités tentaient de déterminer si c'est le cas ou non.



"Il est temps pour toutes les victimes de respirer et (...) de mettre fin à l'anxiété dont elles ont souffert ces quarante dernières années", a déclaré Bruce Harrington, la voix tremblante, lors de la conférence de presse. Son frère et sa belle-soeur ont été assassinés en 1980 chez eux, et DeAngelo est le principal suspect.



L'enquête devenue "froide" pendant des décennies a bénéficié d'un retournement spectaculaire lors des six derniers jours, a souligné Mme Schubert, sans donner plus de détails sur la manière dont les enquêteurs ont obtenu l'ADN qui les a menés vers le suspect.



Les crimes du tueur du Golden State ont traumatisé nombre de Californiens: "Cela vraiment eu un impact sur notre famille. Mon père a acheté une arme, la chargeait le soir et la cachait sous son oreiller. Tout le quartier avait peur. Un jour mon petit frère qui était tout jeune jouait dans le lit, a trouvé l'arme sous l'oreiller et a tiré sur mon père", raconte Penny Ryan, voisine du suspect.

"Flot d'informations"



Le "Golden State Killer" était le sujet du livre de l'écrivaine américaine Michelle McNamara, "Et je disparaîtrai dans la nuit", publié cette année.



C'est elle qui avait trouvé ce surnom, comme en portent d'autres tueurs en série de l'époque à l'instar du "Zodiac", sujet d'un film de David Fincher, ou du "harceleur nocturne" ("Night Stalker").



Le shérif Jones a minimisé le rôle du livre dans le rebondissement de l'enquête, tout en reconnaissant qu'il a braqué de nouveau les projecteurs sur ces crimes et entraîné un flot d'informations vers les autorités.



L'humoriste Patton Oswalt, époux de Michelle McNamara, décédée en 2016 avant la sortie du livre, a twitté qu'il aimerait rendre visite au meurtrier présumé: "pour lui poser les questions" auxquelles sa femme "voulait le voir répondre".



Beaucoup rendaient hommage à l'auteure, à l'instar du roi du thriller Stephen King ou de l'acteur Rob Lowe qui a twitté: "Félicitations Patton Oswalt, Michelle a réussi".



Le livre va être adapté en docu-série par HBO. En 2015, Robert Durst, héritier d'un empire de l'immobilier, avait été arrêté au moment de la diffusion du dernier épisode d'une autre docu-série de HBO, "The Jinx".