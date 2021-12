Dramatique incendie en Pennsylvanie: un homme et deux enfants décèdent, le sapin de Noël serait à l'origine de l'accident

Un homme et ses deux fils sont morts dans l'incendie de leur maison à Quakertownn, dans l'État américain de Pennsylvanie. Le sapin de Noël serait à l'origine de l'accident, a indiqué la police.



Le feu s'est déclaré samedi soir "à proximité du sapin de Noël", selon la police. "Pour l'instant, des éléments laissent penser que le sapin de Noël s'est embrasé à cause des guirlandes lumineuses", a déclaré le chef de la police, Scott McElree.

Les cinq membres de la famille dormaient au deuxième étage lorsque l'incendie s'est déclaré, a-t-il ajouté. Le père de 41 ans et deux de ses fils, âgés de 8 et 11 ans, sont décédés, tandis que la mère et le fils aîné ont pu être sauvés. Ils souffrent de légères brûlures. Les deux chiens de la famille ont également péri. "Cette nouvelle est bouleversante pour le district et pour tout Quakertown", a écrit la communauté scolaire. Un site internet dédié aux dons a été mis en place. Plus de 300.000 dollars (environ 265.000 euros) avaient déjà été récoltés samedi soir (heure locale).