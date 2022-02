Dramatiques inondations au Brésil: le bilan s'alourdit à Petropolis

Une semaine après les violents orages qui ont dévasté la ville brésilienne de Petropolis, le bilan s'élevait mardi à 186 morts, ont annoncé mardi les autorités, tandis que les recherches de dizaines de disparus se poursuivaient.

Depuis les inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles du 15 février à Petropolis au Brésil, les secouristes ont retrouvé les corps de "113 femmes et 73 hommes", a annoncé la police locale, précisant que parmi elles, "33 victimes étaient des enfants". Selon la police, 69 personnes sont encore portées disparues, un chiffre qui a diminué ces derniers jours, au fur et à mesure que les corps ont été identifiés ou que des familles ont retrouvé des proches sains et saufs.

Par ailleurs, plus de 800 personnes ayant dû quitter leur domicile situé dans des zones à risque étaient encore hébergées dans des structures d'accueil d'urgence mardi. Il y a une semaine jour pour jour, il a plu en quelques heures dans la soirée davantage que la moyenne du mois de février dans cette ville touristique de 300.000 habitants située à 60 km au nord de Rio de Janeiro (sud-est).

Des dizaines d'habitations détruites

Les glissements de terrain ont détruit des dizaines d'habitations bâties à flanc de colline et les inondations ont fait déborder le lit des rivières, arrachant des arbres, renversant des véhicules et recouvrant les rues d'une épaisse couche de boue. Au cours des trois derniers mois, le Brésil a été touché par d'autres pluies meurtrières qui ont fait des dizaines de morts, notamment dans les Etats de Bahia (nord-est) et Minas Gerais (sud-est). Selon les spécialistes, ces phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques.